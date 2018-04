Eesti Muusika Päevadel kõlab üle 30 uudisteose

Timo Steineri sõnul on sõnal «püha» mitu tähendusvälja. «Seda sõna tuleb käsitleda koos festivalil tekkivate helide ja ruumiga. «Püha» on selline sõna, mis elektriseerib sisemust, mille järele on janu ja nälga täna võib-olla rohkem kui kunagi enne.»

Steineri sõnul on püha nagu lisaruum, mida on võimalik saada tänu dialoogis olemisele millegi sügava ja avaraga. «Püha on mingis mõttes justkui kokkulepe rahva, riigi ja inimeste vahel, mis on püha. Kuid püha peaks olema ka midagi plastilist, mille üle saab arutleda ja ka nalja visata, samuti seda tõsiselt võtta,» seletas Steiner.

Juba 39. korda toimuv EMP on Eesti suurim esiettekannete festival, mis toob publiku ette üle 30 uudisteose meie eri põlvkondade väljapaistvatelt heliloojatelt.

Festivali avakontsert Niguliste muuseum-kontserdisaalis kannab pealkirja «Püha ruum», kus seekord saavad kokku Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor ja keelpillikvartett Prezioso. Kontserti dirigeerivad Kaspars Putniņš ja Mikk Üleoja. Uudisteosed meeskoorile on loonud Kristjan Randalu ja Maria Kõrvits, kammerkoorile valmis uus teos konkursi «Noor helilooja 2018» võitja Gerta Raidma sulest, Kristo Matson komponeeris uudisteose keelpillikvartetile ning Tatjana Kozlova-Johannese uudisteose esitavad kõik kollektiivid üheskoos. Segakoori esituses tuleb ettekandele ka Riho Esko Maimetsa 2016. aastal kirjutatud ja tänavu täiendatud heliteos «Kolm püha roosipärja palvet».

Festivalil esinevad Eesti tippkollektiivid ja interpreedid, peale nimetatute veel Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Yxus Ensemble, Ansambel U:, Tallinna Uue Muusika Ansambel, Vox Clamantis, Heinavanker, Heigo Rosin, Kadri-Ann Sumera, Tõnu Kalm, Mingo Rajandi, Ekke Västrik, Jaanus Siniväli, Kristin Kuldkepp jpt. Samuti osaleb festivalil rahvusvaheliselt tunnustatud interpreete ja muusikakollektiive Itaaliast, Hollandist, Šveitsist ja Saksamaalt, nende seas kontrabassist Dario Calderone Hollandist, viiuli ja vioolamängija Barbara Lüneburg Saksamaalt ning uue muusika ansamblid L’Arsenale Itaaliast ja Ensemble du Bout du Monde Šveitsist.

Tänavu on uue heliloomingu auhinnale Au-tasu nomineeritud kümme 2017. aastal esiettekandele tulnud heliteost, mille autorid on Marianna Liik, Galina Grigorjeva, Madli Marje Sink, Elis Vesik, Tatjana Kozlova-Johannes, Jüri Reinvere, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Liisa Hirsch ja Ülo Krigul. 5000-eurose stipendiumi ja heliloomingu tellimuse võitja kuulutatakse välja 13. aprillil Eesti Muusika Päevade ERSO kontserdil «Püha magma». Kusjuures kokku esitati uue heliloomingu konkursile 44 teost. «On rõõm näha, et konkurss on kolme aasta jooksul valdkonnade professionaalide jaoks end tõestanud ning sellest on saanud üks prestiižsemaid preemiad Eesti heliloojate jaoks,» kommenteeris žürii esimees Märt-Matis Lill.