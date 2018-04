«Hockney» on kummardus eelmisel aastal suurejooneliste näitustega Londonis, Pariisis ja New Yorgis oma 80. sünnipäeva tähistanud briti popkunstnikule, kes on mõjutanud ka meie kunstiavangardi. Film jälgib Los Angeleses elava kunstniku kujunemist ja püüab selgusele jõuda tema pikaajalise loomingulise põlemise põhjustes.