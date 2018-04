Kino astub Tallinnas otse tänavatele

Projekti «A Wall is a Screen» linastused toimuvad õhtuse jalutuskäiguna, mille peatuspaikades projitseeritakse lühifilme erinevatele majaseintele ja kasutamata pindadele linnaruumis. Filmiprogramm on igas linnas ainulaadne ning valitud lähtuvalt linastuspaikadest, et arhitektuuri ja filmikunsti abiga mõtestada avalik ruum uueks ja põnevaks tervikuks. Eestis toimub üritus esmakordselt.

Tallinna linastuse jaoks on kokku pandud kava filmidest, mis on ühel või teisel moel seotud Hamburgi linnaga. Ürituse korraldajad loodavad filmivaliku ja linastuspaikade kaudu avada publikule Tallinnat ootamatutel ja huvitavatel viisidel. Et säiliks üllatus, enne linastust jalutuskäigu teekonda ei avalikustata.

Hamburgist pärit grupp «A Wall is a Screen» on teinud lühifilmide linastusi linnades juba 15 aastat. Esimene linastus toimus 2003. aastal ning sellest ajast alates on gruppi kutsutud olulisimatele lühifilmifestivalidele maailmas, nagu Clermont Ferrand või Tampere filmifestival. Tänaseks on toimunud üle 250 «A Wall is a Screen» lühifilmirongkäigu enam kui 30 riigis, sealhulgas Indias, Jaapanis, Tais, Kanadas ja arvukates linnades Euroopas.

Jalutuskäik algab laupäeval, 14. aprillil kell 21.00 kino Sõprus eest ning kestab umbes 90 minutit. Kõikidel filmidel on ingliskeelsed subtiitrid. Linastus on publikule tasuta ja toimub iga ilma korral.