Video: ansambel Data uus singel «Dr. Frankenstein»

«Dr. Frankensteini» muusika on valminud isa ja poja Igor Garšneki (klahvpillid) ning Kaur Garšneki (kitarrid) koostöös, videoklipi tegijateks on Madis Lempu ja bändi teine kitarrist Tiit Aunaste. Salvestise kokkumängu ja master’i tegi Kaur Garšnek (miksimise koos Igor Garšnekiga). Ühtlasi tähistab Data uus lugu bändi žanrilist pööret synthwave proge-rocki suunas.

Instrumentaalloo «Dr. Frankenstein» pealkiri viitab mitte kirjanik Mary Shelley väljamõeldud Frankensteini koletisele, keda kuulsas filmis kehastab Boris Karloff – vaid doktor Frankensteinile, kelle kätetööna too koletis ilmavalgust nägi. Selle müütilise doktori story taga on oma alltekst, et ka kõige helgemad pead ei pruugi alati mõista, millised destruktiivsed jõud («koletised») võivad nende vaimutöö viljana valla pääseda. Tasub mõelda vaid füüsikutele Edward Tellerile, Robert Oppenheimerile, Albert Einsteinile ja aatompommile.