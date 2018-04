Kultusfilm «Koyaanisqatsi» tuleb ekraanile koos elava muusikaga

Qatsi triloogia kolmas film «Koyaanisqatsi» on mõtisklev ja prohvetlik vaatefilm, mis on esiisa Ron Fricke edukatele dokumentaalfilmidele «Baraka» ja «Samsara». Koos annavad need filmid edasi ühtset sõnumit – elu Maal on tasakaalust välja nihkunud. Film on dialoogitu ja algab looduse tasakaalu, rahu ja majeesteetliku ilu näitamisega, millele hakkavad peagi vastanduma inimühiskonna poolt loodud tehismaastike väljad. See on poeem inimeste masinastumisest ja tuimast voolamisest loodusliku katastroofi poole.

Filmile uue muusika loonud kollektiiv «We Stood Like Kings» sai alguse 2011. aastal ning ansambel kirjutab ja esitab eksklusiivselt omaloomingulist filmimuusikat 20. sajandi kinoklassikale. Oma eelmiste projektidega «BERLIIN 1927» ja «USSR 1926» on viimase viie aasta jooksul antud Euroopas enam kui 200 kontserti ning oma kolmanda albumi «USA 1982» üle-Euroopalise esitlustuuri raames antakse kaks kontserti ka Tallinnas. Ambitsioonist nende uue projekti puhul puudu ei tule, kuna kinoklassika, millele alternatiivne muusika luuakse on suuresti tuntud just Philip Glass’i loodud suurepärase filmimuusika poolest.

««Koyaanisqatsi» on kineomatograafiline kogemus tänapäeva maailmast, mis näitab nii tehnologiseeritud maastike korduvust ja kandilisust kui ka nende mustrite teatud poeetilisust, mistõttu on võimalik filmi tõlgendada ka hoopis hümnina tehnoloogiale,» sõnas Kino Artis programmijuht Inga Eelmäe. «Kuigi filmi põhisõnumiks jääb, et inimesed on ümbritsevat keskkonda tundmatuseni muutes läinud katastroofiliselt kaugele, siis ei saa eitada ka selle monstrumliku maailma teatud võlu.»