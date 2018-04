Pähkel on kõva ja suur, kuid Laumets pole materjalile alla jäänud. Sadamateatris mängitav «Kalevipoeg», dramatiseerijaks samuti Laumets, on terviklik lavastus, kolm tundi regivärssi läheb kui lennates! Ahjaa, Laumets on endale usaldanud ka peaosalise, nimitegelase rolli. Miks Vanemuise lavastust võiks vaadata, sellest kirjutab Heili Sibrits.