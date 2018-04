Lauri Lagle: oluline on olla igas punktis kohal

Kui Lauri Laglega intervjuu tarvis vestlesime, siis tema vastustes kordus väljend «võib-olla», nii kogus ta aega mõtete puhastamiseks ja õige vastuse otsimiseks. Üsna haruldaseks on jäänud intervjuud, kus vastaja julgeb tunnistada, et tahab saada targemaks inimeseks, et ta tahab areneda loojana, aga selleks on vaja iseendaga tööd teha. Lagle julges ja see polnud eputamisena mõeldud.