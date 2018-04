Hüvasti ja tere, eesti keel!

Aarne Ruben kirjutan Jaan Kaplinski luulekogust: «Aare Pilv, selle raamatu üks tõlkijaid on oma järelsõnas rõhutanud, et Kaplinski tsaariaegne stiil on täiesti originaalne. See ei ole enesekoloniseerija tekst pärast seda, kui kolonisaator on oma impeeriumi tagasi pöördunud. Vastupidi, nagu kinnitavad mitmed venelastest kriitikud, keda Pilv on oma kirjatöös tsiteerinud: Kaplinski on selles keeles täielikult pädev, stilistiliselt nüansseeritud, kokkuhoidlik sõnadega oma sõnumi piires, ja lõpuks – kõik see on autori seniste eestikeelsete luuletuste loomulik jätk.