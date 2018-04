Kuusteist kirja lähedusele

Peeter Helme arvustab Loomingu Raamatukogus ilmunud kogumikku: «Juba autorite biograafiline diapasoon lai: esindatud on eri põlvkonnad, eri eluvaated, erinevad kirjanduslikud kreedod. Kaantevahe kuusteist teksti on äärmiselt omanäolised: erinevad on autorite adressaadid, nende pöördumise stiil, teksti pikkus ja lähenemisnurk. Kuigi mingis üldisemas mõttes on kõik tekstid hästi isiklikud, on nende isiklikkuski isiklik – Paavo Matsini fantaasia, kus Praha kohvikust «Grand Café Orient» pihta pandud riidenagi kurdab oma kurba saatust barbaarsel põhjamaal, on samavõrra paavomatsinlik ehk isiklik, nagu vaid Rein Veidemannile omane on tema eleegiline «Kiri Eestile».»