See, mida vahimees näeb

Kui keegi küsiks mu käest, kas mulle Ameerika kirjandus meeldib, siis ma kehitaksin õlgu ja ütleksin, et ei tea, sest ma pole seda eriti lugenud. Ah tõesti? Kui nüüd järele mõelda, siis pole see tõsi. Salinger, Nabokov, Golding, Hemingway, Fitzgerald, Twain, Williams, Albee – need on lihtsalt need, kes mulle kohe mõne raamatuga mu öökapilt meenuvad. Kui ajus sorida, siis ilmselt leiaks veel mõne.