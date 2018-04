Enn Tõugu: «Arvutil on hing sees»

Enn Tõugu räägib: «Mis eristab inimese riistvara arvuti omast? Nad toimivad väga erinevalt. Inimese riistvara on esiteks väga energiasäästlik, teiseks ta töötab väga paralleelselt. Igasuguseid andmeid kasutatakse ja säilitatakse seal nii, et väga oluline osa on igasugustel võrkudel, mida on arvutis suhteliselt raske korraldada. Korraldatakse küll, aga see pole arvuti riistvarale loomulik viis. Inimene ja arvuti töötavad justkui erinevalt, aga kui sügavamale vaadata, on kõik sama – infotöötlus.»