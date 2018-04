Kuldne Mask toob Eestisse põnevat teatrit

Festivali avab Moskva Vladimir Majakovski nimelise teatri etendus «Inimene, kes pidas oma naist kübaraks» ülemaailmselt tuntud neurokirurg Oliver Sacksi raamatu ainetel, tema loomingut peetakse teenitult bestselleriteks. Laval seguneb multimeedia eksootiliste muusikainstrumentidega rõhutades seda, kuidas kaasaegses maailmas kõlab see inimene, mille haigus on teinud «eriliseks». Delikaatne huumor ja näitlejate võluvus lisavad jutustuselt erilise läbitungivuse. Etendust mängitakse Narvas, Viljandis ja Tallinnas. Sillamäel ja Tallinnas toimub ka programm «Laste nädalalõpp».

Pealinnas avatakse festival ühel kõige moodsamal ja ligitõmbavamal laval – «Kultuurikatlas». Siin toimub ebatavaline etendus «Kolm õde» teatrilt «Krasnõi Fakel» (Punane tõrvik) Novosibirskist. Etendus on kurtide keeles subtiitritega vene ja eesti keeles. See lavastaja Timofei Kuljabini põhimõtteline lähenemine teeb nähtavaks inimmõtte sellest, et inimesed ei kuule üksteist ning avab vaatajatele teksti enda eheduse. Igaüks justkui loeb seda teksti koos kangelastega, aga omaette.

J. Vahtangovi nim. teatri lavastus «Kuningas Oidipus», lavastaja Rimas Tuminas FOTO: Valeriy Myasnikov

Festivali kavas on samuti kaasaegse teatri repertuaaris haruldane draama «Kuningas Oidipus», see on ühislavastus Jevgeni Vahtangovi nimelise teatrilt ning Ateena rahvuslikult teatrilt. Müüt Oidipusest on inimkonna ajaloos üks kõige süngemaid. Leedu lavastaja Rimas Tuminas on aktsenti muutnud ning räägib loo kangelase üksindusest koos oma Saatusega, inimlikust väärikusest, hingejõust ja halastusest.

Kavas on ka Moskva Rahvuste teatri hiljutine esietendus «Tsirkus», see on legendaarse nõukogude komöödia ainetel lavastatud muusikal – see on lugu unistuste jõust ja võlust, sellest, kuidas taaselustatud unistus matab enda alla reaalsuse seejuures õigustades kõiki vahendeid – terrorit, sõdu, ebavõrdsust ja vägivalda. Peaosas on leedu näitlejatar Ingeborga Dapkunaite.

Festivali lõpetab Eestiski armastatud lavastaja Dmitri Krõmovi ja tema «Teatrilabori» näitlejate etendus «Kaasavaratu». Dmitri Krõmov on kandnud Ostrovski näidendi tegevuse kaasaega ning järgib autori näpunäiteid omal moel – «tegevus toimub kaasajal». Ta on ehitanud selle põhjal oma isikliku ja unikaalse maailma – farsiliku, groteskse, väljanaerva.

Moskva Rahvaste Teateri lavastus «Šukšini jutustused», lavastaja Alvis Hermanis. FOTO: Elena Chuchvara