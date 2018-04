Tartu Kunstimajas näitus igavusest

Tänapäevase kultuuri vundamendiks on huvitavus ning pidev tarbija tähelepanu köitmine, kõik igapäevaotsused saavad enamasti külge erilisuse aura. Seejuures oleme aga unustanud, et loovuse ja uute teadmiste aluseks on sageli just nimelt igavus, kõige sündmusliku puudumine. Soovime sõnades seda enamasti vältida, igavust peletada, kuid oskame sellegipoolest kõik ka igavleda.