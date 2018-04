Kahe suure sõjajärgse luuletaja Jossif Brodski ja Jaan Kaplinski sünnipäeva lahutab ainult kolmveerand aastat. Brodski suri juba üle kahekümne aasta tagasi. Kaplinski kirjutab edasi, kuid on üha enam läinud üle tartu ja vene keelele. Põhjusi on ta siin-seal selgitanud: nüüdne eesti keel olevat liiga normeeritud, reglementeeritud, uuendatud, solgutatud. See tegevat meie keeletunde ebalevaks, kõnepruugi nahkseks, võõrapäraseks ja võltsiks.