Tsirkus a la praha: Pildil olev maskeraad on tingitud blogijate soovist oma identiteeti varjata (nad moonutasid tänukõnes ka häält) – nende blogi kõneleb katoliku kirikust ateistlikus ühiskonnas. Blogijad on arvatavasti usklikud üliõpilased.

Sellise küsimusega huulil sõitsin Prahasse, et vaadata, kuidas tšehhid kuulutavad rahvustelevisiooni eetris välja oma parimad kirjanikud. Eh, ei pääse skandaalikesest nemadki – kultuuriinimesed vinguvad igal pool. Üleüldse on eestlased ja tšehhid nii sarnased, et võta üks ja viska teist, kuigi ühe rahvaarv on kümme korda suurem kui teisel. Nende kirjandus tundub tõsisem ja tegeleb ühiskonnaprobleemidega – äkki meie peaksime rohkem sama tegema?