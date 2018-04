Sai hiljaaegu vaadatud filmi, mida ammu olin tahtnud vaadata – «Christiane F». Tegemist on 1981. aasta saksa filmiga, mis välja tulles oli Saksamaal teatavat sorti box office hitt ja mujal saavutas kiiresti kultusstaatuse. Soundtrack'i on filmile peamiselt oma Berliini-perioodi lugudest kokku pannud David Bowie. Film räägib tõestisündinud loo Lääne-Berliini noortest heroiininarkaritest, 13-aastasest Christiane Felscherinow’st ja tema sõpradest. Mõni on kirjeldanud, kuidas ta pärast filmi nägemist oksele hakkas, teiste jaoks on tegu ühe heroin chic’i verstapostiga popkultuuris. Kõik need sitased korterid, WCd, süstlad, tornmajad, konutamised, kaifid ja võõrutusvalud; hall taevas, jahe ja lootusetu olek.