Räägivad, et arheoloogidele meeldib välja kaevata linnu, mis on maha rüüstatud. Mahatapmine ja röövimine jätab kõik nii, nagu sel hetkel oli, kõike kiirustavad röövvallutajad kaasa haarata ei märka, niisiis on kraami, millest järeldusi teha ja töid kirjutada, päris palju. Rohkem kui linnas, mis tasakesi alla käis, kust viimanegi väärtuslik nael lahkudes seinast kangutati.