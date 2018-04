Filmikriitik Kristiina Davidjants vaatas uhiuut Eesti filmi «Portugal» ning leidsi, et kangelannal (Mirtel Pohla) on palju ühiseid jooni selliste 19. sajandi kirjanduslike saamidega nagu nii Anna Karenina, Emma Bovary ja Effi Briest. «Portugal» meenutab veidi sätendavatest kildudest mosaiiki, millel on raskuseid terviku moodustamisega. Ehk on põhjus selles, et mosaiigi alusliim ehk Karina eneseotsingu motiivid ja sellest tulenev käitumine jäävad siiski veidi konstrueerituks. Lähemalt juba arvustuses!