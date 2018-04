Juurikas. Balti presidentidel kõhud täis!

Kuna see jo hästi teada, et pärast pikka talve meil, põhjamaadel, vitamiinide ja valk-olluse ja süsivesikutega häda on käes, siis on rikaste maade juhid ühiselt nõuks võtnud Balti presidentide söötmise eest hoolt kanda, mis neil ka väga heaste on välja tulnud! Nii andis Ameerikamaa president härra Donald Trump alles hiljaaegu oma kokkadele käsu kaugete külaliste jaoks hulga rasvast ja magusat toitu vaaritada, mis Eesti, Läti ja Leedumaa presidentidele väga hää maitses! Ja kuna ainuüksi ihutoidust inimeseloomale väheks jääb, kosutas külaliste vaimu Valges Majas ka tore kultuuriprogramm. Lahke härra Trump näitas Läti presidendile Vējonisele oma suurt tuumanuppu, mida lubas prouadel Kaljulaidil ja Grybauskaitėl kogunisti käega katsuda!