Mihkel Mutt: Ei saa vist olla kirjanik, olemata kergelt skisofreeniline

Sel puhul toimus sama päeva pärastlõunal messikeskuse English PEN Literary Salonis Inglise kirjaniku ja kirjanduskriitiku DJ Taylori vestlus Mutiga. Usus ja lootuses, et selle sisu võiks huvi pakkuda ka Eesti kirjandussõpradele, esitan vabas tõlkes lühikokkuvõtte.

Taylor juhtis alustuseks poolkohustusliku nõukaaja teemaarenduse korras tähelepanu, et üks osa Muti elust ja ühtlasi ka loomeajast möödus Nõukogude Liidus, ning teine, mis kestab siiani, Eesti Vabariigis. Ning küsis seejärel Mutilt, kas see vahepeal toimunud muutus kajastub mingil moel ka tema loomingus. Mutt vastas, et tegelikult eriti ei kajastu. Ning lisas, et ta ei idealiseeri ega demoniseeri kumbagi neist perioodidest, mõlemal olid omad head ja vead. «Kui varem oli kaks kolmandikku halb ning üks kolmandik mitte-nii-halb, siis nüüd on vastupidi. Ma olen õnnelik, et sain kogeda seda eelmist elu ning et olen nüüd saanud justkui uue elu.»

Seejärel uuriti Mutilt, kes on läbi aastakümnete väljendanud end paljudes žanrites, kuidas ta ise oma loomingut näeb. Mutt vastas, et tema jaoks pole piire – igasugune kirjatöö on talle sama. «See oli minu esimese esseekogu nimi: «Kõik on üks ja seesama». Minu ilukirjandusteosed on kõik üsna esseistlikud. Mind pole kirjanikuna kunagi huvitanud üksnes lugude jutustamine. Ning kuna mind huvitab väga oma sõnumi edastamine, olen kirjutanud palju kolumne – kardan, et läbi ilukirjandusteose vormi poleks see mul õnnestunud.»

Mutt lisas: «Enamik kirjanikke kirjutab selliseid teoseid, mida nad tahaksid ise lugeda. Ma olen alati soovinud esmajoones lugeda midagi sellist, mis paneb mind naerma. Ning seega olen püüdnud midagi sellist kirjutada.»

Taylor nentis, et Mutti on iseloomustatud kui konservatiivi, ning uuris, kuidas nimetatu ise sellesse suhtub. Mutt tõdes, et konservatiivsus on tema jaoks loomulik olek. «Ma olen küll konservatiiv, ent loen end valgustatud konservatiiviks. Ja mulle meeldivad väga teatud liberaalsed seisukohad. Mulle meeldivad vaheldus ja mitmekesisus. Kuid konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel peab valitsema tasakaal. Ja praegu on see minu meelest lääne ühiskonnas natuke paigast ära, olles selgelt kaldu liberaalsuse poole.»

Seejärel küsis Taylor, kuidas on Muti isikus ja kirjatöödes põimunud kaks pealtnäha vastandlikku hoiakut, konservatiivsus ja iroonilisus. Mutt tõdes: «Iroonia pole enamasti midagi muud kui enesekaitse. Suurimast irooniast sügavaima kaastundeni võib teinekord olla üks lühike samm. Iroonikul on enamasti mingid väärtused, ainult küünikul pole midagi. Ning teatud mõttes on iroonia ka eneseabi. Sest see vaatepunkt, mida iroonia pakub, aitab teatud hetkedel inimestel elu ja iseenesega toime tulla.»