First we take London and then we take...?

London Book Fair

Londonis Olympia messikeskuses 10.–12. aprillil

EstLitFest

Londonis Coronet Print Roomis 13.–14. aprillil

Londoni raamatumessi tuules tänavu ilmunud või ilmumas ingliskeelsed eesti raamatud:

Romaanid

Kai Aareleidi «Burning Cities» («Linnade põletamine»)

Meelis Friedenthali «The Willow King» («Mesilased»)

August Gailiti «Toomas Nipernaadi»

Andrei Ivanovi «Hanuman's Journey to Lolland» («Hanumani teekond Lollandile»)

Jaan Krossi «Between Three Plagues» («Kolme katku vahel»)

Rein Raua «The Death of the Perfect Sentence» («Täiusliku lause surm»)

A. H. Tammsaare «I Loved a German» (eesti keeles «Ma armastasin sakslast»)

A. H. Tammsaare «The Misadventures of the New Satan» («Põrgupõhja uus Vanapagan»)

A. H. Tammsaare «Truth and Justice» («Tõde ja õigus»)

Ilmar Taska «Pobeda 1946. A Car Called Victory» («Pobeda 1946»)

Luuleraamatud

Andres Ehini ja Ly Seppeli «Shortening the Candle’s Wick»

Kristiina Ehini «On the Edge of a Sword»

Doris Kareva «Days of Grace»

Eeva Pargi «The Rules of Bird Hunting» («Linnujahireeglid»)

Luuleantoloogia «New Baltic Poetry» (eesti autorid: Kai Aareleid, Indrek Hirv, Veronika Kivisilla, Helena Läks, Maarja Pärtna ja Mats Traat)

Lühiproosa

Mehis Heinsaare jutukogu «The Butterfly Man and Other Stories» («Liblikmees ja teisi novelle»)

Maarja Kangro «Fireworks»

Mihkel Muti «The Inner Immigrant»

Urmas Viigi ja Kadri Tüüri «Island Angels» («Muhu Inglid»)

«Baltic Belles: The Dedalus Book of Estonian Women’s Literature»

Lastekirjandus

Piret Raua «The Ear»

Contra «Everyone’s the Smartest» («Kõik on kõige targemad»)

Joonas Tauli «A Serious Thought» («Öömõtted»)

Eno Raua «The Gothamites» («Kilplased»)

Esseistika

Jüri Talveti «Ten Letters to Montaigne» («Kümme kirja Montaigne'ile»)

Aimekirjandus:

Andres Kasekampi «A History of the Baltic States» («Balti riikide ajalugu»)

Marika Mägi «In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea»

«Republic of Estonia 100» («Eesti Vabariik 100»)