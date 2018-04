Telesaade «Jupiter» saab HÕFFi tänuauhinna

HÕFFi programmikoostaja Helmut Jänese sõnul oli «Jupiter» väike aken maailma ajal, kui see jäi üha kitsamaks. «Oma ladusa ja muheda jutustamisoskuse ning intelligentsusega suutis Ahto Vesmes huvi tekitada ka kõige igavama Kesk-Aasia filmi vastu, mis kohustuslikus korras kinodes pidi jooksma. Tema professionaalsus oleks eeskujuks ka meie praegustele filmitutvustajatele,» ütles ta.

Kokku nägi aastail 1970-1991 ilmavalgust 435 «Jupiteri». Sarja esimene saatejuht oli Valdo Pant, kellelt Vesmes võttis teatepulga üle 1976. aastal, kui Pant suri. «Muidugi mul ei olnud nii kaunis sihverplaat kui Pandil või kellelgi teisel. Aga ju ajas siis asja ära» on Vesmes talle iseloomulikul humoorikal viisil meenutanud.

Vesmese saate mõjukust näitab ka see, et tema nime kasutades sai nõukogude ajal pileti ka väljamüüdud seanssidele. Piisas, kui piletikassas öelda: «Me oleme Ahto Vesmese kinokoolist!»

«Eesti teleajaloos on mõned saated ja nende juhid saanud märgiliseks: Valdo Pant ja „Täna 25 aastat tagasi», Leo Soonpää ja «Ars longa», neid on teadagi mõni veel. Kindlasti kuulub sellesse rubriiki ka Ahto Vesmese «Jupiter». Tema saatejuhtimises ühinesid mõnus keelepruuk, karedavõitu sarm ja materjali hea tundmine,» kirjutas poliitik Enn Eesmaa eelmisel aastal Ahto Vesmese järelehüüdes.

Kuna kogu saatesarjast on rahvusringhäälingu arhiivis säilinud vaid pooleteise minuti pikkune lõik, pöördub HÕFF abipalvega avalikkuse poole: äkki salvestas keegi 1980ndatel, kui hakkasid levima kodused videomagnetofonid, mõne «Jupiteri» saate? Ja äkki on kellelgi juhuslikult alles ka videokassett? Või vähemalt teab, kellel on? Oleme tänulikud iga vihje eest. Teateid ootab Helmut Jänes numbril 5623 7992 või aadressil helmut.janes@poff.ee.