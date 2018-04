Nik Bärtsch: me peame endaga tööd tegema

Šveitsi pianist Nik Bärtsch esineb oma kollektiiviga Nik Bärtsch’s Mobile Jazzkaarel 29. aprillil Vabal Laval.

-On muusikuid ja bände, kes tulevad ja lähevad, kuid sinu bändid Ronin ja Mobile on pälvinud alates 2003. aastast üha rohkem tunnustust. Imetlusväärne, millise järjepidevuse ja pühendumusega sa kulged! Näiteks iganädalane kontserdisari «Esmaspäevad» («Montags»), kus sa mängid bändiga Ronin, kellega koos tegutsetud juba neliteist aastat. Mis on sinu järjepideva töö saladus?

Kirg, kannatlikkus ja pragmaatilisus. Teisisõnu ARMASTUS – asjade, olendite ja tegutsemise vastu. Igor Stravinski vastas ükskord küsimusele, mis nimega ta ennast oma elukutse järgi kutsuks: «Ma olen looja» («I am a marker»).

Kui tahad luua midagi tugevat, siis pead seda tegema veenvalt. Loomiseks läheb tarvis käsitöölise hinge. Meie trummar Kaspar Rast on näiteks viiulimeister. Ilus kombinatsioon! Mina olen pianist ja helilooja... Stravinski on öelnud, et ta ei siseneneks nii mõnessegi kaasaegsesse teosesse, kui need oleksid näiteks majad. Need ei tundunud tema jaoks kindla ja püsivana.

Meie muusikasse on võimalik siseneda hirmu tundmata. Selles on küll üllatusi, kuid need on üles ehitatud kindlale ja pidevale, järjest kasvavale spiraalsele jadale.

-Esined Eestis Jazzkaarel oma akustilise bändi Mobile’iga. Kes on bändi liikmed ja mis on nende peamised väärtused inimeste ja muusikutena?

Trummidel on Kaspar Rast, kellega olen koos mänginud alates lapsepõlvest. Juba lapsena oli selge, et temast tuleb trummar. Mängime siiani koos ja see on tõeline kingitus, ime. Bassklarnetist Sha on samuti trummar. Kuigi ta soovis esialgu tegutseda trummarina, otsustas ta tõlkida oma trummarisüdame ja hinge bassklarneti keelde, seetõttu sai temast maailma esimene bassklarneti beatboxer.

Nicolas Stocker, ka trummar, mängib bändis perkussioone. Ta kasvas üles väga musikaalses perekonnas, kus oli au sees peamiselt klassikaline muusika, kuid otsustas siiski minna mööda gruuvikamat rada. Seega on ta ideaalne liige bändis, kus mängitakse mingis mõttes rituaalset rütmi-voodoo’likku kammermuusikat.

Kõik Mobile’i liikmed on väga tugevad isiksused ja suurepärased muusikud, aga nende peamine väärtus on see, et nad armastavad ja mõistavad meie grupi helipilti, mis kulgebki justkui ühe suure organismina. Selleks ei piisa ainult väga heaks muusikuks olemisest, vaid peavad olema ka suured «antennid» hoomamaks sotsiaalse muusika strateegiaid.

-Sa töötad küll pianisti, helilooja ja bändijuhina, kuid samuti tegutsed aktiivselt muusikaäris, näiteks oled ühe klubi asutaja. Tundud olevat nendes rollides üsna paindlik. Mida sa täpsemalt teed ja kuidas sa kõiki neid muusikalisi mütse korraga kannad?