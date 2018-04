Esiettekandele tuleb Galina Grigorjeva «Psalm»

Eesti Akadeemilise Vaskpillikvinteti moodustavad parimad mängijad Eesti Riiklikust Sümfooniaorkestrist – trompetistid Indrek Vau ja István Baráth, metsasarvemängija Ye Pan, tromboonimängija Andres Kontus ja tuubamängija Madis Vilgats. Nendega koos astub lavale ungari päritolu Balázs Nemes, kes töötab Frankfurdi Raadio Orkestri soolotrompetistina. Lisaks solistikarjäärile on teda kutsutud mängima maailma kuulsaimatesse orkestritesse – nii on ta esinenud Metropolitan Opera orkestris James Levine ́i ja Valeri Gergievi käe all, Chicago Sümfooniaorkestris Daniel Barenboimi ja Mariss Jansonsi juhatusel.