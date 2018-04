New Yorki läheb kunsti tegema Paul Kuimet

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid kuraatorid koosseisus Kari Conte (ISCP), John Riepenhoff (Green galerii), Zane Onckule (vabakutseline kuraator) ja Karin Laansoo (EKKAK) valis häälteenamusega konkursi võitjaks fotokunstnik Paul Kuimeti.

ISCP on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogramme tunnustatud kunstnikele ja kuraatoritele. 1994. aastal asutatud mittetulunduslik organisatsioon on 20 aasta jooksul vastu võtnud rohkem kui 1350 residenti 80 riigist. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. ISCP on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annaks võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda ning loomaks uusi kontakte maailma kunstimetropolis. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel ja Anu Vahtra.