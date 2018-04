Esilinastub loodusfilmide suurmeistri Rein Marani uus teos

See on lugu väikese inimese looduse avastamise retkedest ja ümbritseva elurikkuse esmastest märkamistest. Peetrike on filmivaatajale justkui teejuht elust pulbitseva keskkonna juurde. Vaataja leiab end tema silme läbi avastamas kõikvõimalikke imelisi olendeid rohurinde tasandil, taimedel, põõsastel ja taevaavarusse sirutuvatel puudel esmaavastuse üllatuse ja rõõmuga.