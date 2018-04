Eesti õudusfilm pälvis rahvusvaheliste fännide toetuse

Režissöör Oskar Lehemaa sõnul sai «Karv» esmalt kõvasti hoogu sõpradelt, tuttavatelt, perelt ja kolleegidelt. «Samas on ka äärmiselt põnev näha üha uusi võõraid inimesi projektile toetust andmas, mis annab märku sellest, et meie karvane kampaania levib vaikselt rahvusvaheliste horrorfännide poole,» selgitab režissöör.

Lühifilm «Karv»räägib loo kiilanemise tõttu komplekside küüsis vaevlevast Leost, kes võtab kasutusele müstilise juuksekasvuseerumi, mis põhjustab tema kehas groteskseid moondumisi. Nüüd tuleb tal kohutavad muutused peatada enne, kui kaotab oma viimsedki juuksekarvad... või midagi palju enamat. «Karva» peaosatäitja on tuntud Eesti näitleja Sten Karpov.

Töö filmi kallal algas juba kuus aastat tagasi: «Ma olen aastaid koos «Karvaga» kasvanud. Pika eelproduktsiooni jooksul olen saanud uusi sõpru ja õppinud palju uut filmitegemise kohta,» räägib Oskar.

Filmi produtsendi Evelin Penttilä sõnul käivad täna paralleelselt ühisrahastuskampaaniaga ka viimased ettevalmistused juunis toimuvateks filmivõteteks. «Karv on tehniliselt väga keeruline pingutus kogu meeskonnale – hoolimata sellest, et filmi toimub ühe näitlejaga ühel õhtul ühes korteris muudavad selle väga keeruliseks eriefektid. Hoolimata väiksest eelarvest oleme me eesmärgiks seadnud saavutada ülirealistlikud grimmi- ja võtteplatsiefektid, mille veel usutavamaks muutmiseks aitavad kaasa ka järeltootmise eriefektivõlurid.» Penttilä lisab, et rahvusvahelise ühisrahastusplatvormi kampaania kasuks otsustati seetõttu, et jõuda õudusfilmifännideni, kes tahaksid filmi valmimist toetada.

Eesti õudusfilm "Karv" FOTO: Kaader filmist

Režissöör Oskar on loomulikult ka ise väga suur õudusfilmide fänn: «Õudusfilm suudab kinos pakkuda toorest tunnet, mida sa koged rohkem kehaga, kui mõistusega. Samas suudab hea õudukas läbi intensiivsete emotsioonide ka olulisi teemasid puudutada. Hirmus on midagi algupärast, midagi nii iseloomulikku ja isegi vajalikku, nii et me oleme vabatahtlikult nõus ennast õõva teele viskama. Ja loomulikult on head horrorit lihtsalt väga lõbus vaadata.»

Oskar Lehemaa on režissöör ja stsenarist, kes on üles kasvanud Pärnus ning õppinud Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudis. Viimased kümme aastat on Oskar põhiliselt töötanud reklaamide kallal ning televisioonis, kuid on alati leidnud aega ja tahtmist veidrate ning omanäoliste filmiprojektide jaoks. Oskaril on hetkel käsil ka täispikk Eesti nukufilm «Vanamees», mis arenes välja populaarsest samanimelisest multifilmist.

Filmi peaosatäitja Sten Karpov on Eesti näitleja, kes on sündinud ja üles kasvanud Võrus. Sten töötab hetkel Pärnu Endla teatris ning on võtnud osa mitmetest kodumaistest teleseriaalidest ja mängufilmidest, teiste hulgas «Vasaku jala reede», «Svingerid», «Roosa kampsun», «Seltsimees laps». 2008. aastal pälvis ta Kristallkingakese auhinna, millega pärjatakse noori näitlejaid esimeste märkimisväärsete lavatööde eest, ning 2015. aastal Ants Lauteri nimelise auhinna.

Filmi toodab filmistuudio Stellar Film, mis loodi aastal 2015. Produtsent Evelin Penttilä filmograafiasse kuuluvad populaarne noortefilm «Nullpunkt», kohalikud kassahitid «Klassikokkutulek»ja «Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused», Martti Helde visuaalne teatrilavastus «Vanamees ja meri» ning õige pea jõuab kinodesse ka Islandi-Eesti-Norra koostööprojekt «Mihkel».

Filmi rahastavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ning toetavad Angel Films Estonia, Cinerama, Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituut ning Widescreen Studios.