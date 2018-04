Ugalas esietendub laupäeval Tolstoi «Elav laip»

Vene suurkirjaniku tuntuim näidend «Elav laip» räägib hea ja kurja võitlusest inimese sees. Süžee on näiliselt lihtne – armukolmnurk: naine ja kaks meest, kellest üks on üleliigne ning peab end teiste õnne nimel taandama. Lavastaja Kristo Viidingut köitis näidendit esimest korda lugedes, kui palju on kasutatud sõna «armastus». «Mind hakkas huvitama mäng teemal: tingimusteta armastus kui üks inimlikkuse põhijõude. Kõigis meis on pühak ja patune, kurjuse ja headuse heitlus. See teebki meist inimese, kes kõnnib läbi ajastute. Igavene igatsus me inimlikus südames,» selgitas ta.