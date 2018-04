Klassikaraadios toimub täna Rein Rannapi stuudiokontsert

Rein Rannap esitab kontserdil populaarseid klassikalisi meloodiaid. Ta on neid palasid põhjalikult töödelnud ja nüüd on need juba tema enda nägu. Sellest ka pealkiri «Selfid klassikutega». Kontsert esitleb pianisti samanimelist albumit, mis on salvestatud koostöös Klassikaraadioga.

«Kogusin siia kokku kõik klassikatöötlused mu repertuaaris. Lood siin plaadil on peaaegu nagu mu oma teosed. Ainult meloodia on laenatud. Need on autoportreed, lihtsalt – nagu plaadi pealkirigi ütleb – on need pildistatud klassikute taustal,» selgitab Rein Rannap.

Pianisti lähenemine tuntud meloodiatele on improvisatsiooniline, tuntav on tema külluslik kogemus popmuusikaga. Rohkelt kõlab töötlustes klassikalist virtuoosset pianismi. Mõnda neist klassikapaladest on Rein Rannap mänginud juba ligemale paarkümmend aastat, kuid suur osa plaadi ja kontserdi materjalist on tema repertuaaris uus.

Otseülekanne Klassikaraadios, Vikerraadios ja ERRi kultuuriportaalis algab 18. aprillil kell 19.

Kontserdi kava:

* Rodrigo/Rannap – Concierto de Aranjuez

* Beethoven/Rannap – Für Elise

* Saint-Saëns/Rannap – Luik

* Ravel/Rannap – Boolero

* Schubert/Rannap – Ave Maria

* J.S. Bach/Rannap – Bachissimo!

* Mozart/Rannap – Türgi mars

* Brahms/Rannap – Ungari tants nr 5

* Capua-Mazzucchi/Rannap – O Sole mio fantasia

* Brahms/Rannap – Hällilaul

* Rimsky-Korsakov/Rannap – Kimalase lend