Saja päeva pärast algab Tallinnas maailma koorimuusika suursündmus

Tänavu 27. juulist 5. augustini toimub Tallinnas rahvusvaheline muusikafestival Europa Cantat 2018 alapealkirjaga «Miljon viisi laulmiseks», mis toob siia tuhandeid lauluhuvilisi ja koorimuusikaeksperte üle maailma. Festivalil esinevad muuhulgas ka maailmakuulus vokaalansambel The Swingles (UK), Vocal Lines (Taani), tippkoreograaf Panda van Proosdij (Holland), Austraalia juhtiv noortedirigent Lyn Williams ja üks tuntumaid kooriheliloojaid, ansambli The King´s Singers endine laulja Bob Chilcott (UK). Festivali üks tipphetki on 3. augustil toimuv kontsert «Palju õnne, Eesti!» Tallinna lauluväljakul.