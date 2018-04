Kumb jäi peale, kas Rammsteini laulja või Semper-Ojasoo?

Suurvõistluste kontekstis räägitakse alati sportlaste vormist. Teater pole sport, kuid vorm, eelkõige vaimne, määrab teatris lavastuse õnnestumise. Eesti esilavastajate Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo viimased tööd teatris NO99 – «NO34 Revolutsioon», «NO32 Heasoovijad» ja «NO33 Hüsteeria» – pole kriitikute-teatrisõprade toetust leidnud. Lavastustes käsitletavad teemad ja kunstilised vahendid on jäänud isegi kõige truumatele toetajatele kaugeks. «NO31 Teekond», Eesti Vabariigi juubelilavastus, oli paljudele arusaamatu. Seetõttu on arglikult, kuid aina avalikumalt hakatud küsima, kas NO kunstiliste juhtide jaks ja ideed on otsas.