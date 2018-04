Anne Erm: Jazz on avatum kui klassika

Anne Erm: «Ma arvan, et popmuusika, rokkmuusika või hevi on palju suletumad kui jazz, kuna need žanrid on oma formulatesse ja kõladesse kinni jäänud. Aga jazz'i rütmid, kõlad ja vormid on kõik palju vabamad. Kõik sõltub sellest, kui rikas on sinu enda pagas – milline sa oled isiksusena, valid sa endale õiged kaaslased, kas sa leiad omale endast targemad inimesed, kes sulle teed juhatavad.»