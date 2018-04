Premiere Presents tutvustab Kiievis Eesti uut tantsukunsti

Sõltumatu Tantsu Lava korraldatavas PREMIERE programmis oma debüütlavastusi esitlenud koreograafid Joanna-Karoline Kalm ja Sigrid Savi astuvad Kiievi Zelyonka festivalil üles reedel, 20. aprillil. Premiere presents nime all etendub Kalmu soololavastus «Débutante» ja Savi lavastus «Imagine there’s a Fish».

2016. aastal Sõltumatu Tantsu Laval esietendunud «Débutante» keskendub eneseesitluse temaatikale, uurides kunsti ja kunstnikku kui toodet. 2017. aastal esietendunud «Imagine there’s a Fish» on noorele koreograafile keskenduv abstraktne ja humoorikas töö. Mõlemad lavastused on olnud nomineeritud Eesti teatri aasta auhindadel tantsulavastuste kategoorias.

«PREMIERE PRESENTS: Eesti nüüdistants täna – homse kultuuri loojad» on rahvusvahelisele kultuuriväljale suunatud projekt, mis tutvustab Eesti nüüdiskultuuri kaasaegse tantsukunsti kaudu. Lisaks tutvustatakse koreograafide uut põlvkonda PREMIERE sarjas osalenute kaudu. Sündmus on pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale.

Sõltumatu Tantsu Lava PREMIERE programm on mõeldud neile, kes on otsustanud luua oma esimese professionaalse avaliku liikumisel põhineva tantsulavastuse. Programm on aastate jooksul tutvustanud 27 uut tantsukunstnikku. 2019 näevad ilmavalgust järgmiste PREMIERE’i valitud koreograafide tööd.