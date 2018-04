Vikerkaar loeb. Elunähtuste institutsionaliseerimine ja legitimeerimine

Ilmselt vältimaks sellesse päevapoliitilisse vaidlusse tõmbamist, on Peter L. Bergeri ja Thomas Luckmanni raamatu «The Social Construction of Reality» tõlkijad eestindanud teose pealkirja kui «Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus» ja vältinud teadlikult terminit «konstruktsioon». Nagu tõlkijadki oma eessõnas mainivad, on Berger ja Luckmann ise hiljem nördinult nentinud, kuidas nende 1966. aastal ilmunud raamatus loodud termin on hiljem hakanud oma elu elama (nad ise ütleks ilmselt, et termin on «objektiveeritud») ning seda on rakendatud erinevate poliitiliste ja ideoloogiliste võitluste heaks.