Mida tuleks Jazzkaarel kuulata?

Kristjan Randalu astumine ECMi plaadifirmas salvestanud artistide väärikasse nimistusse on märgilise tähtsusega sündmus, mis näitab, et Eesti jazz on taas teinud ühe sammu edasi. Plaadil «Absence» sisalduvat materjali mängib Randalu koos kolleegide, kitarrist Ben Monderi ja trummar Markku Ounaskariga Vabal Laval 24. aprillil ja päev varem ka Viljandis. Märgilise tähtsusega seegi, sest Viljandi on olnud see paik, kus Randalu Ben Monderiga kitarrifestivalil mängides selle mõtteseemne esimest korda mulda pani.