Eesti film valiti Cannes’i filmituru alaprogrammi

«Jeesus näitab sulle teed kiirteele» on Eestis elava hispaania päritolu režissööri Miguel Llansó teine täispikk film. Film valmib Alasti Kino ja Lanzadera Filmsi koostöös ning läheb võttesse sel suvel Etioopias ja Eestis. «Jeesus näitab sulle teed kiirteele» on afrofuturistlik ulmefilm, mis käsileb globaliseerumise tagajärgi ning kujutab ühe väikese inimese kadumaminemise lugu globaliseerunud maailma prügimäel. Eesti-poolne produtsent on Kristjan Pütsep, filmis osalevad Eesti näitlejad ja kasutatakse Eesti võttekohti Sillamäel, Tallinnas ja mujal. Film on finantseeritud ühisrahastusplatvormi Kickstarter kaudu, lisaks erainvestorite ja Alasti Kino panusele.

Miguel Llansó filmitegemise meetodit iseloomustab leidlikkus ja vähenõudlikkus, tema filmid on eranditult madalaeelarvelised, toimuvad olemasolevates võttekohtades ja minimaalse meeskonnaga. Llansó unikaalne visioon on äratanud tähelepanu kogu maailmas: ta eelmine film «Puru» («Crumbs», 2015) on nüüdseks osalenud enam kui 115 filmifestivalil, seda on näidatud viiel lennuliinil, USA kinolevis ja müüdud mitmele telejaamale. Lisaks filmitegemisele töötab Miguel Llansó Balti Filmi- ja Meediakoolis stsenaristika ja režii õppejõuna.