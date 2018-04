Nädala plaat. Sfääriline etno

Huvitaval kombel on bändi liikmetel ühist muudki peale selle, et nimed algavad K-tähega. Nii Kathi Koch (vokaal, klahvpill, torupill, vile), Kaarel Kuusk (klahvpillid, live-elektroonika, vokaal) kui ka Karl-Markus Kohv (trummid, perkussioon, vokaal) on oma muusikuteed alustanud klaveriõpingutega, kuid edasi käinud igaüks ise rada. Tegelikult ongi Koch ainuke pärimusmuusikataustaga liige. Bändi mehisem osa on ühel meelel, et Kathi ongi see autentsuse eestvedaja. Ja see, kes bändi mehi talitseda püüab, kui need liiga hullu kipuvad panema. Ühiseks eeskujuks peab Etnosfäär Celia Roose albumit «Regijoon».