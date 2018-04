Wiesbadenis toimub Baltimaade filmiajaloo konverents

GoEast filmifestival on aastate jooksul kujunenud oluliseks paigaks Ida- ja Kesk-Euroopa filmidele. Lisaks tavapärasele filmiprogrammile, toimub igal aastal ka konverents, mis hoolikalt valitud teemat süvitsi käsitseb. Balti riikide 100. sünnipäeva valguses on sel aastal fookus just Eesti, Läti ja Leedu filmikunstil.