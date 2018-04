Loe katkendeid Janar Ala uuest teosest «Oma rahva lood»

Mees ja naine käivad teatris (katkend.)

Pärnu Endla

Mees: Sepo Seemani monotükk «Eesti mees ja tema poeg».

Naine: Inimesed vaikselt kogunevad. Ja vaata, kui palju on selles kogunemises ikka sündmust, võrreldes kasvõi Kanuti saali omaga. Isegi kui ruum hajutab alguses inimesi ja tekib tunne, justkui kedagi polekski. Ikka on sündmust, ikka on ootust, ikka on elektrit. Pole nagu Nos või Kanutis.

Mees: Vaata kui sümpaatne vanapaar (osutab vanapaarile), kes istub kohvikus.

Naine: Jah, milline harmoonia nende vahel valitseb. Mõlemad on tellinud kohvi, mida mees just hetkel segab, konjaki ja mõistagi koogi. Milline haruldane sümmeetria! Mees kannab halli ülikonda, punast lipsu, kergelt kandilise raamiga prille, naisterahva puhul aga torkab silma äärmiselt väljapeetud ja maitsekas hall villane kampsun, mis näib olevat seljas väga mugav.

Mees: Kuid nende liigne lähedus aknale tekitab minus väikesi neuroose, sest nagu sa hästi tead, olen küllaltki neurootilise meelega inimene. Kui keegi juhtub näiteks viibima akna taga ja jõllitama, tekib küsimus, kui kiiresti ja kas üldse peaks tulema politsei, kas on üldse selline voli antud, ja pilguga sissetungija vahistama. Selline küsimus ei anna mulle rahu tänasel toredal teatriõhtul. Ja veel, praegune pimedus on muideks suurepärane kaitsekilp. Võib-olla ta just praegu hiilib Pärnu jaanuarikuises niiskes pimeduses nagu mauk, et saaks aga vaadata, kuidas teised inimesed vaikselt reede õhtut veedavad. No on inimene, ma ütlen, üldse ei lasta olla.

Naine: Kuid milleks ühe hüpoteesi peale liigselt ärrituda, kulla mees?

Mees: Naine, tead mis, mulle hakkas silma ka üks kurioosum.

Naine: Ja mis nimelt?

Mees: Just nimelt! Justament. Siin on ju peamiselt keskealisemat või vanemat sorti publik, ütleme, et lihtsamat sorti inimene, kuid märkasin, et ka keegi noorem meesterahvas oli otsustanud oma neiu just Sepo Seemani tükki vaatama kutsuda. Nende vahel võis, aga ei pruukinud leida aset järgmine dialoog. Noormees: hea neiu, tahaksin teid kutsuda reede õhtul Pärnu Endla küüni vaatama Sepo Seemani monotükki. Neiu: vaatan märkmikust järele, kas aeg sobib, sobib küll, tulen-tulen, kuid kas ei ole see parem vaatamiseks pisut küpsemale inimesele? Noormees: saame hakkama, ma õpin ju mäletatavasti Tehnikaülikoolis ja osalen ka sealses väitlusklubis, küll ma vajadusel seletan ja täidan tühikud.

Naine: Rahvale, näed tundub lavastus meeldivat, naerdakse just seal, kus vaja, ja kohe nii südamest. Mõõdukas iroonia eestlaseks olemise raskuste teemadel – see on kindla peale minek. Hea on enda üle naerda ja pärast oma tegemiste juurde tagasi minna. Kuidas see Theodor Adorno ütleski.