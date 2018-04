LSD avas midagi, mida üks teine kuulus LSD-huviline, kirjanik Aldous Huxley nimetas oma raamatus «taju usteks». Ka Hoffmann uskus end LSD abil püstitavat vajalikke lisaküsimusi ja ka leidvat vastuseid probleemile, mis oli vaevanud filosoofiahuvilisi vaata et aegade algusest: mis asi on reaalsus ja mida on meil võimalik teada? Reaalsusi ei ole üks, vaid rohkem, jõudis Hoffmann LSDd tarvitades arusaamisele. Ta tsiteerib oma raamatu «LSD, mu probleemlaps» 11. peatüki «LSD-kogemus ja reaalsus» epigraafiks Goethet: «Mida enamat võiks inimlaps elult tahta, kui et jumala loodu end talle avab.»