«See on harukordne võimalus näha paralleelselt festivaliga viimase aja kõige silmapaistvamaid lühikesi fantaasia-, ulme- ja õudusfilme,» ütles HÕFFi tegevjuht Martin Ruus. Hoolikalt valitud filmid on nähtavad kõigis Lux Expressi bussides, mis on varustatud personaalsete puutetundliku ekraaniga meelelahutuskeskustega.

Ekraanile jõuavad Chris McInroy «Me kutsusime välja deemoni» (USA), Timothy Ryan Driscolli «Sügelus» (USA), Victor Ridaura «Inimeste koidik» (USA), Joan Cobose «Roake» (Suurbritannia), Paul Taylori «Sinine uks» (Suurbritannia) ja Nicola Piovesani «Küberkaheksajalgade rünnak» (Eesti).

Kõik valikusse kuuluvad filmid on pärit HÕFFi programmist «Väikesed luupainajad», kust leiab viimase aja kõige huvitavamaid žanrinäiteid kogu maailmast. «Need on filmid, mis hirmutavad, naerutavad ja panevad mõtlema,» on kinnitanud programmi kuraatorid Ra Ragnar Novod ja Henryk Johan Novod.

Filme saab Lux Expressi bussides vaadata kuni 29. aprillini, kui festival Haapsalus lõpeb.

Bussikino filmidest lähemalt

«Küberkaheksajalgade rünnak» režissöör Nicola Piovesan (Eesti)

Berliin aastal 2079. Megakorporatsioonide valduses olevas linnas saab elu nautida ainult küberkosmose vahendusel. Detektiivid uurivad uut ohtu, mida kujutavad valitsust terroriseerivad küberkaheksajalad.

«Me kutsusime välja deemoni» režissöör Chris McInroy (USA)

Nad tahtsid olla lahedad, kuid selle asemel said hoopis deemoni.

«Sügelus» režissöör Timothy Ryan Driscoll (USA)

Mees annab endast kõik, et sügelusest lahti saada.

«Inimeste koidik» režissöör Victor Ridaura (USA)

Mees vastab keset ööd telefonile. See on tema ema, kes teatab, et on röövitud. Tema päästmiseks peab poeg tegema midagi kujuteldamatut.

«Roake» režissöör Joan Cobos (Suurbritannia)

Roake on tuntud, kuid väga raske iseloomuga fotograaf. Tema tehtud foto võib küll viia karjääri tippu, kuid selle eest tuleb maksta kõrget hinda.

«Sinine uks» režissöör Paul Taylor