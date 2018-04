Lars von Trieri uus film valiti Cannes’i festivali põhiprogrammi

Kogu oma loometee vältel vägagi vastakaid emotsioone üles kütnud Taani režissööri Lars von Trieri uus film «The House That Jack Built» («Maja, mille Jack ehitas») valiti Cannes’i filmifestivali põhiprogrammi. Enda ebaõnnestunud natsinalja tõttu seitse aastat Cannes'is persona non grata staatuses olnud Trieri jaoks on see juba kümnes kord enda filmiga palmioksafestivalile jõuda.