Täna avatakse näitus «100 skulptuuri»

Näitusele on valitud 67 kaasaja kunstniku ja 33 meie hulgast lahkunud nimeka kujuri tööd. Ekspositsioon on ülevaatlik – tööd on valitud erinevatest materjalidest (puu, kivi, pronks jm metallid, plastik, paber, keraamika jm) ning esindatud on nii portree- kui figuraalne skulptuur, reljeef, abstraktne plastika, installatsioonid jne. Nn ajaloolise osa teosed on pärit Kunstnike Liidu kunstikogust, Kumu skulptuurikogust, Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumist ning erakollektsioonidest. Kõige vanem töö on valminud aastal 1891 ja kõige uuemad äsja, aastal 2018.