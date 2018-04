Filmisaade: kinos kotitäis lolle nalju

Kas on õiglane nimetada «Superpatrull 2» debiilikufilmiks? No aga filmi kangelased käituvad nagu debiilikud ja naljad on kah... Mina leidsin filmist kaks nalja, millest esimese peale muigasin ja teise peal isegi naersin. Komöödia jaoks nagu vähevõitu?