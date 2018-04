Heilika Pikkovi südamlik lugu dokumentaalfilmis «Juured» – «Mu liha ja veri»

«Suure hooga tehti EV100 mängufilmide konkurss, aga dokumentaalid unustati esialgu ära,» meenutab Heilika. Dokumentalistide Gild võttis seepeale sõna, et EV100 puhul ei peaks eestluse olemust ja ajalugu mõtestama ainult fiktsioonide kaudu ning seejärel korraldatigi lisaks väiksem konkurss dokumentaalfilmidele, kuhu Heilika esitas oma «Juurte» idee. Soov oli kokku panna erinevatest lugudest koosnev teos, millel oleksid ainult naisautorid ning kes vanuse poolest esindaksid erinevaid põlvkondi.

Selles osas põrkus aga Heilika ootamatu takistusega. Selgus, et näiteks 40-50-aastaseid naisdokumentaliste, kes aktiivselt valdkonnas tegutseksid, Eestis praktiliselt ei olegi. Ilmselt on see põlvkondlik auk tekkinud seetõttu, et 1990ndatel ei tehtud Eestis rahapuuduse tõttu peaaegu üldse filme, nõukogudeaegne süsteem oli kokku kukkunud. Nii et need filmitegijad, kes siis olid noored ja alles alustamas oma karjääri, läksid teistele erialadele tegema muud tööd.

«Tänaseks on tekkinud uus laine: minusuguseid 30ndates eluaastates naisdokitegijaid on terve hulk – ägedaid, andekaid, vali keda tahad,» nendib Heilika. Nõnda on «Juurte» tegijate hulgas vanemast põlvkonnast üksnes 61-aastane Kersti Uibo, seejärel aga hulga nooremad Aljona Suržikova, Anna Hints, Moonika Siimets ja Heilika Pikkov ise. Kõige noorem autor on 29-aastane Nora Särak. Ring on kenasti täis saanud, sest Kersti oli Balti Filmi- ja Meediakoolis Nora dokumentalistika õppejõud. Nüüd on neist saanud kolleegid, kes ühe projekti raames oma loominguga üles astuvad.

Muutused elus tõid uued lood

EV100 konkursist osavõtmiseks pidid režissöörid visandama oma esialgse kujutluse, millest nad filmi teevad. «Aga elu muutub nii kiiresti ja see peegeldub ka filmides,» ütleb Heilika. Aljona Suržikova elu ja töö pöördus peapeale pärast traagilist sündmust, kui ta kaotas oma vastsündinud lapse. Nora Särak aga leidis eluarmastuse välismaalt, läks kaugetele maadele reisima ning kolis üldse Eestist ära, nii et tema lugu on nüüd hoopis äraminekust ning koduigatsusest.

Ainsad, kes jäid oma esialgsetele plaanidele päris truuks, olid Anna Hints, kes oli juba mõnda aega pidanud plaani minna oma emaga Taisse kloostrisse ja ühendas selle nüüd filmitegemisega, ning Heilika ise. Ta soovis ammu teha filmi oma vanavanematest ja lootis, et sarnaseid endaga kaasaskantud lugusid, milleks väljundit pole leitud, on ehk ka teistel.

«Enamik «Juurte» režissööridest on teinud suurepäraseid dokumentaale, aga mitte kunagi endast või oma lähiringist. «Juurte» tugevus ongi just selles, et need on isiklikud lood, mida pikemas formaadis oleks raske jutustada,» arvab Heilika ja lisab, et lühifilmi väga piiratud aeg annab filmitegijale teatava vabaduse valida üks fragment ja see ära jutustada. «Ei ole pika dokumentaalfilmi painet, mis nõuab, et peab olema väga väärtuslik teema, millega tuleb tegeleda järgmised 5, 6, 7 aastat oma elust.»