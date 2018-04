Anna Hintsi eneseleidmise lugu dokumentaalfilmis «Juured» – «Emaga kloostris»

Anna Hintsi dokumentaalfilm "Emaga kloostris" FOTO: Kaader filmist

Meelepuhastus kui igapäevane hambapesu

«Emaga kloostris» lugu hakkas Anna filmima veidi enne reisile suundumist. Esimene võte koos operaator Erik Põllumaaga oli üks päev enne Tallinnast äralendu. Kloostrisse minekut filmis Anna ise. Kuna rääkida kloostris ei saanud andis ta edasised juhtnöörid kirja teel Erikule, kes pidi Taisse tulema vahetult enne Anna kloostrist lahkumist. Munk, kes Eriku vastu võttis, saatis operaatori esmalt kohe kaheksaks tunniks mediteerima.

Anna sõnul oli filmitegemise protsess väga huvitav, sest kuna tal endal polnud nii pikka isolatsiooni- ja vaikusekogemust varem olnud, ei teadnud ta, milleni see välja viib. Meditatsioonist tulnuna tundus film Annale väga kummalise aegruumina ja taastumine võttis omajagu aega. «Aga Erik oli selleks väga hea inimene, tundlik operaator, temaga ei olnud raske pärast kogu seda vaikust suhelda,» tunnustab ta. Kuigi kloostris olles sai ta munkadelt eriloa üksikud kaadrid filmida, tegeles ta siiski peamiselt meditatsiooniga ega olekski tahtnud, et teda kogu selle aja filmitaks.

Kloostris õpitud praktikaid järgib Anna praegugi. «Mu ema ütleb tabavalt, et meelepuhastus on kui hambapesu: seda peab iga päev tegema.» Kas Eesti sotsiaalses kliimas on raske oma meel puhtana hoida? Anna vastab helgelt naerdes, et ta kolis Tartusse ja seal ei ole raske. Saab elada mõnusas rahulikus kulgemises, laps käib alternatiivses koolis, kogu aeg on tegemist, aga see pole enam sihitu rabelemine ja iga päev jõuab ka mediteerida. Lisaks on lähedal Anna jaoks oluline Võromaa oma looduse ja vaimuruumiga; sõbrad ja sugulased, kellega regilaule laulda ja umma keeleh kõnõlda. Ühel suvel üüris Anna Võrumaal üksinda talu ja puhastus juba üksnes looduse jõust. Tema sõnul on tähtis lahti öelda mentaliteedist, kus töörügamine on eesmärk omaette, ja võtta aega elu nautimiseks, puhkamiseks, sõprade ja lähedastega olemiseks, kevade tuleku jälgimiseks.

Eestis elamist peab ta tohutuks privileegiks. Olles kihlatud india filmirežissööriga on ta teine kodu nüüd Indias. Dehlisse saabumine on iga kord šokk. «Ma ei saa seal hingata, õhureostus on nii suur. Eestis tarbime tooteid, mis sealsetes tehastes tehtud ja mõtleme, et meid see reostus ei puuduta. Puudutab küll! Maakera on üks ja kui me loodust ei hoia, siis ei saa varsti ka siin hingata,» ütleb ta. «Vaatan teise pilguga ka seda, et saan Eestis naisena filme teha. Indias on naine olla igas mõttes palju raskem.» Samas möönab ta, et talle kui filmitegijale pakub India lõpmatut inspiratsiooni.

Iga hetk on võimalus uuestisünniks

Praegu on Annal käsil oma esimene täispikk dokumentaalfilm, mis jätkab süvenenumalt tema ja ta ema suhte käsitlemist, aga tegeleb ka teiste naiste seni rääkimata lugudega. Lugusid ühendab suitsusaun kui tähtis sümbol autori lapsepõlvest Võrumaal ning ammune pühapaik eesti kultuuris – koht, kus puhastub mitte ainult keha, vaid ka vaim ning kus naised läbi sajandite sünnitanud on. «Savvusann toimib kui pihitool. Mäletan enda elust, kuidas just seal kuulsin esimest ja viimast korda vanaemalt, kuis vanaisa oli teda petnud, ent kuidas selle pärast veel meest maha ei jäeta.»

Anna usub veendunult lugude edasiandmise ja jutustamise tervendavat mõju. Ka «Juurte» film kannab endas nii Anna kui tema ema lootust, et kellelegi võib sellest abi olla. «Psühhodraamas toimib tervenemisprotsess just lugude kaudu. Mind inspireerivad inimesed, kes on kogenud mingit sügavat traumat ja suudavad sellest välja tulla. Tahan mõelda, et ka mina olen üks selline.»

Samuti arendab režissöör täispikka mängufilmi, kus fookus on sotsiaalsel häbitundel – sellel, kuidas vägivallast vaikimine tegelikult seda vägivalda edasi kannab. Sellesse filmi loodab režissöör panna need teemad, mida dokumentaalfilmis käsitleda ei saa. Näiteks vägistamise puhul on ohvril sageli esimene reaktsioon tunda häbi ja süüd ning endale tehtu maha vaikida.