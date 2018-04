Juurikas. Head erakonnakaaslased!

Väga palju halba on meie dünastiale «heade» erakonnakaaslaste poolt tehtud. Nende inimeste nimed on mulle teada ja alati meeles. Aga kuidagimoodi tuleb kirja ometi alustada ja miks siis mitte kasutada seda silmakirjalikku vormelit.

Niisiis, head erakonnakaaslased! Et aega kokku hoida, saadan kirja otse Postimehe toimetusse, sest Postimeest loevad ka need erakonnaliikmed, kes meili vaadata ei viitsi. Plaanis on edaspidi kogu sisekommunikatsioon meililistist ajalehte ümber suunata, et otsustusprotsess oleks operatiivsem ja info liiguks paremini.