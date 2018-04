1. augustist on Eesti Draamateatri kunstilise juhina ametis Hendrik Toompere noorem.

Eesti Draamateatri kunstilise juhi konkursi komisjon valis nelja kandidaadi seast Priit Pedajase asemele uueks kunstiliseks juhiks Hendrik Toompere juuniori, see tähendab, et Eesti teatriajaloos keerati ette uus lehekülg. Noor Toompere ütleb, et toimivat süsteemi ta lõhkuma ei hakka, aga Eesti Draamateater vajab nii sisult kui ka vormilt värskenduskuuri. Ka trupi koosseisus. «Ma tulen oma meeskonnaga, oma dramaturgi ja peakunstnikuga,» lausub Hendrik Toompere (31). Kuid nimedest ei soovi ta enne kindlaid kokkuleppeid rääkida. Teatri juhina jätkab Rein Oja.