Raju elustiil viis maailmakuulsa muusiku hauda

«Teatame suure kurbusega, et maailmakuulus Tim Bergling ehk Avicii on surnud. Bergling leiti surnuna Omanis Muscatis reede pärastlõunal kohaliku aja järgi,» teatas muusiku pressiesindaja Ebba Lindqvist reede õhtul. Lindqvist lisas, et popstaari perekond on juhtunust šokeeritud ja lähiajal sündmust ei kommenteeri.