NUKU teatris esietendub lavastus pimedusest ja öös olemisest

Pimeduses peituvast üllatavast ja imelisest kõnelev füüsiline ja mänguline lavastus inspireerib nii väikelast kui ka täiskasvanut. Mängu oluliseks osaks on erinevas mõõdus pappkastid. Publikul on võimalik samastuda tegelastega, kes kogevad sama tunnet, mida nii mõnigi meist on tundnud pimeduses, öösel üksi olles või tundmatu ees julgust kogudes.

Loo autor ja dramaturg Andri Luup (Theatrum) on kirjutanud lavastusele meeleolu loovad unejututekstid, mida näitlejad loo käigus jutustavad ja lahti mängivad. Lavastaja Tiina Mölder ütleb, et lavastus räägib paljust muustki kui hirmust pimeduse ees. «Selles on ööd ja öö hääli, fantaasiat, mängu, möllu, sõpradega koos olemist, oma loo loomist ning julguse ehitamist,» kommenteerib Mölder.

Kogu «(p)ÖÖ» loomemeeskond töötab NUKU teatris külalistena. Lavastuse kunstnik on Keili Retter, heliloojad ja -kujundajad on Ülo Krigul ning Lauri-Dag Tüür. Pimedusest kõnelevale lavastusele loob sobiva valguskujunduse Oliver Kulpsoo, kes on NUKU teatriga tihedalt seotud olnud ka varem. «(p)ÖÖ» lavastajate sõnul iseloomustas protsessi algusjärku tihe koostöö loo autori, kunstniku ja heliloojatega ning nüüd on käimas juba äge koostööprotsess näitlejatega.

Lavastuses mängivad Kaisa Selde, Katri Pekri, Jevgeni Moissejenko ja Taavi Tõnisson.